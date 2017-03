Barcelona maakt het onmogelijke waar

Niemand hield er een half uur voor tijd nog rekening mee, toen Edinson Cavani het opstomende Barcelona een halt toeriep met een uitgoal. Toch zorgde de ploeg van Luis Enrique diep in extremis voor een ultieme stunt en een unieke remontada in de Champions League (6-1).

METEEN RAAK

Nog nooit lukte het een ploeg in het miljoenenbal om een achterstand van vier goals recht te zetten in de return. Barça deed het, en ook nog eens op spectaculaire wijze. De achtervolging drukte zich al héél vroeg uit in een doelpunt. Na tweeënhalve minuut kopte Luis Suárez de 1-0 binnen.

GEPRUTS BIJ PSG

Vijf minuten voor rust kreeg Barça een cadeautje van de Parijse verdediging. Marquinhos kreeg de bal niet weggewerkt, Andrés Iniesta kwam ertussen en Layvin Kurzawa tike de bal in eigen goal.

Meteen na de pauze lag de volgende er al in. Op aanraden van zijn assistent kende scheidsrechter Deniz Aytekin een strafschop toe, na een vermeende overtreding van Thomas Meunier. De Belg had de hele avond al moeite met Neymar, die ook nu zijn slachtoffer was. Lionel Messi schoot raak van elf meter.

EINDE VAN DE DROOM?

Het in extase verkerende publiek in Camp Nou kreeg na ruim een uur spelen de gevreesde klap. Cavani schoot eerder al op de paal en leek met een verwoestende uithaal een einde aan de droom van De Blaugranas de maken. Even later kon de Uruguayaan er ook nog 3-2 van maken, maar hij faalde één-op-één.

ONGEKENDE COMEBACK

Twee minuten voor tijd leek de schitterende rake vrije trap van Neymar niets meer waard, maar in de 91ste minuut verzilverde de Braziliaan de tweede strafschop van de avond en keerde de hoop weer een beetje terug. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd was het Sergio Roberto die Camp Nou liet ontploffen.