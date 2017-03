Aubameyang pakt nu wél heldenrol

Borussia Dortmund had wat recht te zetten tegen Benfica in de Champions League en deed dat met overtuiging. Pierre-Emerick Aubameyang miste in Lissabon (1-0 verlies) tal van kansen, maar had nu een enorm aandeel in de 4-0 overwinning en het bereiken van de kwartfinale.