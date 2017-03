Deportivo ontsnapt tegen Real Betis

Deportivo La Coruna is woensdagavond in de Spaanse competitie tegen Real Betis ontsnapt aan een nederlaag. Ver in blessuretijd zorgde Celso Borges voor de gelijkmaker (1-1) voor de thuisclub, strijdend tegen degradatie. Hij deed dat uit een strafschop.