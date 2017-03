Voorzitter Barca: om nooit te vergeten

Mooie woorden schoten woensdagavond tekort bij de betrokkenen van Barcelona, na de ongekende zege (6-1) op Paris Saint-Germain en plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League. Barca had de eerste ontmoeting met 4-0 verloren.

Voorzitter Josep Bartomeu: 'Dit is een historische avond die we nooit zullen vergeten. Wat een wedstrijd! Dat we op deze manier terug komen geeft ons nog meer energie om het seizoen succesvol af te maken.'

Nooit eerder in de geschiedenis van het Europese voetbal plaatste een club die het eerste duel met 4-0 had verloren zich voor de volgende ronde.