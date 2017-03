Ajax op bezoek bij FC Kopenhagen

Ajax wil donderdagavond de Nederlandse eer hoog houden in het uitduel met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League. De enige overgebleven Nederlandse club in een toernooi van de UEFA krijgt te maken met een fysiek sterke ploeg die vooral voor eigen publiek zelden tegentreffers incasseert.

De keeper van kampioen van Denemarken werd vorig jaar op 20 augustus voor het laatste gepasseerd in het eigen Parken Stadion. Ook in de zeven Europese thuiswedstrijden van dit seizoen hield hij zijn doel schoon. FC Kopenhagen is dit seizoen na 24 competitieduels in eigen land nog zonder nederlaag en haalde maar liefst negen punten uit de dubbele ontmoetingen met Leicester City, FC Porto en Club Brugge in de groepsfase van de Champions League.

Bij Ajax vervangen Kenny Tete en de zeventienjarige Matthijs de Ligt de geschorste Joël Veltman en Davinson Sánchez. De weer fitte Nick Viergever of Jairo Riedewald start als linker centrale verdediger.

Het duel in de hoofdstad van Denemarken begint om 19.00 uur. De return is volgende week in een uitverkochte ArenA.