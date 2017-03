Geen enkele supporter van Barcelona zal ooit vergeten wat woensdagavond in Camp Nou gebeurde. Dat is de stellige overtuiging van trainer Luis Enrique, nadat zijn ploeg Europese voetbalhistorie had geschreven. Als eerste club slaagde Barcelona erin een nederlaag van 4-0 weg te poetsen in de return.

'Ieder kind dat vanavond in Camp Nou was, zal dit duel nooit vergeten. En de ouders en alle andere fans ook niet', stamelde Luis Enrique. Zijn sterrenteam versloeg Paris Saint-Germain in de return van de achtste finale in de Champions League met 6-1. De beslissende goal van Sergi Roberto viel diep in de blessuretijd.

'Deze avond is niet in woorden te beschrijven', aldus de trainer, die na dit seizoen vertrekt bij Barcelona. 'Het leek wel het script van een horrorfilm. Dit is een overwinning op basis van vertrouwen. Tot en met de 95e minuut geloofden we erin. Ondanks alle risico's die we moesten nemen, speelden we bijna een perfecte wedstrijd. Dit geeft ons een enorme boost voor de rest van het seizoen.'