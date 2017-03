'We hebben dit aan onszelf te wijten'

Paris Saint-Germain dacht iets te vroeg dat het ticket voor de kwartfinale van de Champions League al binnen was. 'In de laatste minuten verloren we alles waarvoor we zo hard gewerkt hebben', zei de aangeslagen trainer Unai Emery na de historische 6-1 nederlaag in Camp Nou. 'Er is geen verklaring voor wat er in de slotfase gebeurde.'