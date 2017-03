'Barça signeert z'n mooiste meesterwerk'

'Het leek wel een script van een horrorfilm', aldus Luis Enrique na de waanzinnige thriller tegen Paris Saint-Germain in Camp Nou. De coach van de Catalanen zinspeelde er vooraf al op dat zijn mannen er waarschijnlijk 6 moesten maken om te overleven. 'Als zij er vier tegen ons kunnen maken, kunnen wij er zes maken tegen hun.' En zo geschiedde. Barça realiseerde de Moeder aller Comebacks.

Helden, apotheose en jullie zijn legendes

Una noche digna de un Balón de Oro: Een avond die een Gouden Bal verdient. Het Madrileense Marca geeft ere wie ere toekomt. Neymar was de redder van Barcelona. 'De dag waarop Messi haast onzichtbaar was, nam Neymar de ploeg op sleeptouw. Met zijn rushes, snelheid, gevarlijke schoten en passes, liet hij PSG door de knieën zakken. Neymar verdient een plek op de Olympus van het voetbal.'

Marca schrijft ook dat Neymar een uitstekende keuze maakte om de bal in de 95ste minuut bij een Sergi te deponeren. Real Madrid vertrouwt namelijk in de grote duels blind op Sergi(o) Ramos en die maakt dat telkens waar. 'Sergi Roberto maakte net als zijn naamgenoot Ramos bij Real Madrid de goal van z'n leven. Met de punt van z'n schoen zorgde hij voor het wonder.'

L'Equipe opent met INQUALIFIABLE (onuitsprekelijk, red.). 'Met drie goals in de laatste zeven minuten gaf PSG toestemming aan Barcelona voor deze historische comeback', aldus de Franse sportkrant. Het plan om nu eindelijk eens de Europese top te bestormen, kan weer in de koelkast. 'Het hele plan van de Parijzenaars staat ter discussie door deze vernedering.'

El Mundo Deportivo uit Barcelona kan niet anders dan jubelen. 'Barcelona signeert zijn mooiste meesterwerk', eert de krant de Blaugrana-strijders. 'Barcelona toonde trots, de kwaliteit van de mannen, tot aan het laatste fluitsignaal. Nooit gaf het op. Ze vochten tot in de blessuretijd en bleven op zoek naar een lastige, maar volgens Luis Enrique mogelijke comeback. En in extremis kreeg Barcelona loon naar werken.'

Sergi Roberto kan op meer rekenen dan zijn five minutes of fame. Sport achterhaalde een tweet van de voorzitter van Reddis, de club waar de eeuwige held en matchwinner Sergi Roberto als jongetje begon. Voorzitter Josep Maria Agell stelt voor dat het Reddis-complex voortaan de naam draagt van Sergi Roberto.

