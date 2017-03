Schaatsster Voorhuis vindt het mooi geweest

Jorien Voorhuis heeft na vijftien jaar een punt gezet achter haar schaatscarrière. De 32-jarige allroundster van Team Plantina maakte donderdag bekend dat ze stopt. 'Ik heb voor mezelf het hoogst haalbare bereikt en alles eruit gehaald wat erin zat', zei Voorhuis.

De Twentse maakte in 2003 internationaal voorzichtig naam op het WK voor junioren. Drie jaar later brak Voorhuis door bij de senioren met brons op het NK allround. De schaatsster deed in 2010 mee aan de Olympische Spelen van Vancouver, waar ze tiende werd op de 5000 meter en met de achtervolgingsploeg genoegen moest nemen met de zesde plek. Een jaar later pakte ze bij de WK afstanden brons op de 1500 meter.

'Ik kan terugkijken op een heel mooie tijd', aldus Voorhuis. 'Maar het houdt ook een keer op. Dat moment is nu. Er begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven, waar ik erg nieuwsgierig naar ben.'