Aubameyang betaalt terug met doelpunten

Pierre-Emerick Aubameyang had het gevoel dat hij iets goed moest maken, nadat de spits van Borussia Dortmund tijdens het eerste duel met Benfica een handvol kansen had gemist. 'Ik heb toen veel fouten gemaakt en was na afloop zeer verdrietig', aldus Aubameyang. De topschutter uit Gabon maakte het woensdagavond met een hattrick meer dan goed tijdens de return in de achtste finales van de Champions League (4-0).