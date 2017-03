Zlatan naar VS, exodus bij Arsenal

Zlatan Ibrahimovic gaat Manchester United alweer na een seizoen verlaten. LA Galaxy heeft de Zweedse superster een contract aangeboden. De Amerikanen maken van Zlatan de best betaalde speler van the Major Soccer League, bericht Sports Illustrated.

LA Galaxy denkt een serieuze kans te maken op de komt van de 35-jarige goaltjesdief. Voordat de spits vertrok naar The Mancunians, voerden de twee partijen al gesprekken. Het is geen geheim dat de oud-speler van onder meer Ajax, Internazionale, Barcelona en Paris Saint-Germain in de VS wil voetballen.

Isco kan al rekenen op veel interesse van Europese topclubs. Nu voegt Paris Saint-Germain zich aan dit rijtje, schrijft L'Équipe. Unai Emery heeft het bestuur gevraagd om de middenvelder van Real Madrid naar Parijs te halen. De toekomst van Isco is al maanden onderwerp van gesprek, omdat hij niet kan rekenen op een vaste basisplaats. De Spanjaard verscheen dit jaar slechts 13 keer aan de start.

ARSENAL PROBEERT STERREN TE HOUDEN

Arsenal wil Mesut Özil overtuigen met 296 duizend euro per week. De Duits international is al langer in gesprek met de leiding van The Gunners, maar heeft nog niet besloten of hij zijn contract wil verlengen, weet The Mirror. De verbintenis van de spelmaker loopt nog tot het einde van vorig jaar.

Ook Alex Oxlade-Chamberlain weet niet of hij bij de Londenaren wil blijven. Net als Özil en Alexis Sánchez heeft de Engels international nog een contract voor een jaar. Volgens The Telegraph wil de vleugelflitser een nieuwe start bij een andere club. Liverpool en Manchester City zitten op de eerste rij om The Ox over te nemen.

VEEL GELD VOOR GROTE TALENTEN

Een kleine 60 miljoen euro moet hij kosten: Tiemoué Bakayoko. Dat heeft AS Monaco Manchester United laten weten, meldt talkSPORT. De middenvelder maakte indruk in het Champions League-duel tegen Manchester City. José Mourinho ziet de 22-jarige Fransman graag komen. Ook stadgenoot City wil Bakayoko naar het noorden van Engeland halen.

Federico Bernardeschi is dichtbij een overstap naar Internazionale, weet Il Messaggero. Daarmee kaapt Nerazzurri de vleugelspeler van Fiorentina weg voor de neus van onder andere Juventus, Chelsea en Manchester United. De Italiaan kost 40 miljoen euro.