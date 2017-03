Wenger begrijpt onvrede fans

Arsène Wenger begrijpt dat er grote onvrede heerst bij de fans van Arsenal, niet in het minst na het desastreus verlopen tweeluik met Bayern München in de Champions League. Volgens de aanhang doet de manager die sinds 1996 de baas is bij de club er het beste aan op te stappen. 'Bij mijn afwegingen of ik doorga bij Arsenal, houd ik ook rekening met de mening van de supporters', zei de Fransman donderdag.