Westbrook pakt de leiding in MVP-strijd

Het is een big deal in de NBA: wie is de Most Valuable Player? Het is de meest prestigieuze individuele prijs die een basketballer kan winnen. Meer dan honderd journalisten bepalen wie de MVP is. Ziggo Sport zet alle kanshebbers op een rij en volgt maandelijks de ontwikkelingen van de spelers.

Net als in de vorige race to the MVP strijden Russell Westbrook en James Harden om individuele hoofdprijs. En we hebben een nieuwe koploper. Russell Westbrook scoort gemiddeld een triple double! Daar kunnen we op dit moment niet meer omheen.

Westbrook maakte er dit seizoen al 31 en daarmee nestelt de Amerikaan zich op tweede plaats in de lijst van meest gemaakte triple doubles in een NBA seizoen. Alleen Oscar Robertson heeft met 41 meer triple doubles dan de huidige point guard van The Thunder. Het is lastig, maar Westbrook heeft nog 16 wedstrijden om het record te pakken.

speler PPG AST REB FG% Russell Westbrook 31.9 10.1 10.5 42.0 James Harden 29.1 11.2 7.9 44.3

*PPG = points per game, AST = assists per game, REB = rebounds per game, FG% = field goal percentage

Betekent de switch dat Harden minder is gaan spelen? Nee, zeker niet. The Rocket heeft een geweldige statline en leek op weg met Houston naar 60 overwinningen in een seizoen. Harden zou dan de enige speler ooit zijn die met zijn team 60 zeges behaalde, terwijl er geen andere All Star in speelt. Die 60 wins gaan waarschijnlijk niet meer lukken.

In de vorige tussenstand zeiden we: wat zijn geweldige statistieken van een speler waard, terwijl het team niet meedoet om de prijzen? Dat is nog steeds zo. Oklahoma staat weliswaar zesde en Houston derde, maar The Thunder is de afgelopen maand sterker geworden. De ploeg haalde Taj Gibson en Doug McDermott binnen. De play-offs lijken nu een zekerheidje.

LEBRON OP 3, DURANT GONE

LeBron James zit op dit moment nog stabiel op 3. Maar voor hoe lang nog? Cleveland Cavaliers is bezig aan een slechte reeks. De ploeg uit Ohio verloor 6 keer in de laatste 9 wedstrijden. Boston Celtics staat nu nog maar twee wedstrijden achter The Cavs in de Eastern Conference. De cijfers van King James blijven wél indrukwekkend.

In onze lijst hebben we afscheid genomen van Kevin Durant. De strijd om de MVP-titel is keihard en dat merkt de voormalig winnaar van de prijs ook. Durant raakte geblesseerd en is een paar weken uitgeschakeld. Golden State Warriors krijgt de superster waarschijnlijk aan het einde van het seizoen weer terug, maar dat is te laat voor Durantala om de MVP-trofee te bemachtigen.

LEONARD SCHIET OMHOOG

Kahwi Leonard is on fire. De All Star van San Antonio Spurs speelt de laatste weken formidabel. Hij speelt zelfs zo goed, dat hij James al voorbij is op de MVP Ladder van de NBA. Bij ons nog niet. Maar als The Cavaliers zo blijven spelen en Leonard blijft zijn stempel drukken bij The Spurs dan kunnen wij volgende maand niet anders dan Leonard op plaats 3 zetten.

speler PPG AST REB FG% LeBron James 26.1 8.9 8.3 54.0 Kawhi Leonard 26.3 3.4 5.9 48.5

KLEINE GROTE MAN

Slechts 1 meter en 75 centimeter is Isaiah Thomas. Maar de Amerikaan is de grote man bij Boston Celtics. Het team uit Massachusetts is Cleveland dus op twee wedstrijden genaderd. Thomas zet alle lijnen uit bij de groene formatie van Brad Stevens.

speler PPG AST REB FG% Isaiah Thomas 29.2 6.1 2.6 46.1

De outsiders: John Wall (Washington Wizzards), Stephen Curry (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeMar DeRozan (Toronto Raptors) en Giannis Antetokoumnpo (Milwaukee Bucks).

