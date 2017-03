Aanval Dumoulin in Tirreno komt net te laat

Wielrenner Tom Dumoulin is donderdag tweede geworden in de tweede etappe van de Tirreno - Adriatico. De Nederlander zette in de slotklim zijn aanval net te laat in om de op kop rijdende Geraint Thomas te bedreigen. De Brit van Sky won met negen seconden voorsprong.