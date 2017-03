Groenewegen sprint naar derde plaats

Dylan Groenewegen heeft donderdag net naast de zege van de vijfde etappe van Parijs-Nice gegrepen. De Amsterdammer sprintte naar de derde positie, achter de Duitse ritwinnaar André Greipel en Franse nummer twee Arnaud Démare.

Het was voor de tweede keer dat Groenewegen zich goed kon meten met de beste sprinters van de Franse rittenkoers. De coureur van LottoNL-Jumbo eindigde in de tweede etappe als vierde. Een dag later kwam hij kort voor de finish ten val.

De Fransman Julian Alaphilippe blijft in het bezit van de leiderstrui. Zijn landgenoot Tony Gallopin volgt op 33 seconden. De vijfde etappe leidde de renners over een traject van 199 kilometer van Quincié-en-Beaujolais naar Bourg-de-Péage.