Vettel laat concurrentie hielen zien

Tijdens de voorlaatste wintertest heeft Sebastian Vettel een verpletterende indruk gemaakt. De Duitser reed de snelste tijd van de dag en van alle trainingen. De motoren van Renault hadden een zware middag in Spanje.

De snelle rondetijden werden allemaal al in de ochtend gereden. Vettel maakte een verpletterende indruk door de snelste tijd van de hele wintertests te noteren. Net als de meeste andere teams gebruikte hij de middagsessie voor de longruns. Uiteindelijk kwam de viervoudig wereldkampioen tot 156 rondes op het Circuit de Catalunya.

TWEE KEER ROOD

Het was dit keer niet de Honda-motor van McLaren die voor de rode vlaggen zorgde, maar de krachtbron van Renault. De Toro Rosso van Daniil Kvyat viel vroeg in de middag stil en een paar uur later hield de Renault van Jolyon Palmer ermee op. Palmer reed in totaal maar 53 rondes. Dat zijn er een stuk minder dan de 95 van Kvyat.

Waar Vettel liefst 156 rondjes reed, bleef bij Lewis Hamilton de teller steken op 52. Hij zette wel de tweede tijd van de dag neer. Alleen Stoffel VanDoorne en Pascal Wehrlein reden gingen minder vaak rond het circuit, met respectievelijk 48 en 44 rondes. Morgen komt tijdens de laatste test dag Max Verstappen weer in actie.