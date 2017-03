Stanciu schiet Anderlecht langs Apoel Nicosia

De kans is groot dat twee Belgische clubs de kwartfinales van de Europa League halen. Anderlecht verschafte zich donderdag in de eerste wedstrijd tegen Apoel Nicosia een goede uitgangspositie door met 0-1 te winnen. De Roemeense middenvelder Nicolae Stanciu schoot de bal in de 29e minuut achter de Nederlandse keeper Boy Waterman.