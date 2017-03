Lyon pakt Roma, Genk wint Belgisch duel

Olympique Lyon heeft zich donderdag in de achtste finales van de Europa League tegen AS Roma teruggeknokt van een achterstand. De Fransen stonden in eigen stadion bij rust met 1-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 4-2.

Mouctar Diakhaby zette Lyon in de achtste minuut vanuit een vrije trap op voorsprong. Mohamed Salah maakte gelijk, en Federico Fazio bracht de Romeinen aan de leiding. Kort na de pauze zorgde Corentin Tolisso opnieuw voor evenwicht in de stand, waarna Fekir de 3-2 maakte. In blessuretijd maakte Alexandre Lacazette de laatste treffer.

Racing Genk heeft een grote stap gezet op weg naar de kwartfinales van de Europa League. De Belgische ploeg van Albert Stuivenberg was in de eerste ontmoeting in de achtste finales met AA Gent met 2-5 te sterk. Bij rust leidde Genk al met 1-4.

Besiktas heeft de eerste wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de achtste finales van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld. De Turkse koploper kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Esteban Cambiasso. In de 53e minuut schoot Vincent Aboubakar de gelijkmaker binnen.