Pistons nummer 3 op rij die Cavs velt

Cleveland Cavaliers heeft zijn derde nederlaag op rij geleden in de NBA. De ploeg van LeBron James verloor met 106-101 van Detroit Pistons.

James was bepaald niet uit vorm met 29 punten, 13 rebouds en 10 assists. Het was zelfs de vijftigste triple double'in zijn carrière. Ploeggenoot Kyrie Irving noteerde 27 punten, maar beide topschutters konden de nederlaag tegen The Pistons niet afwenden. Cleveland behoudt ondanks het verlies de koppositie in de Eastern Conference.