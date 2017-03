Kimi verpulvert Max' Bull, arme Alonso

Op de laatste ochtend van de wintertests in Barcelona heeft Ferrari een enorm statement gemaakt. Kimi Raikkonen reed op supersofts naar een weergaloze 1.18,634. Met afstand de snelste tijd van de afgelopen twee weken. Daarmee was de Fin bijna een seconde sneller dan nummer 2 Max Verstappen op dezelfde compound was geweest in zijn Red Bull (1.19,438).

WEINIG RONDEN VOOR MAX, MAAR MEER DAN MCLAREN

Verstappen liet zich verder nauwelijks zien op de baan. Hij kwam in totaal maar tot 33 ronden in de ochtend. Dat is nog altijd een aantal waar McLaren-Honda slechts van kan dromen. Bij de Engelse renstal ging vandaag weer alles mis wat er mis kon gaan. Tot twee keer toe viel Fernando Alonso midden op de baan stil en tot twee keer toe betekende dat een rode vlag en een oranje McLaren op de oplegger.

Het team gaf later toe dat Alonso last had van hetzelfde probleem dat Vandoorne gisteren al meerdere keren liet stranden. 'Intermittent electrical shutdown', was de officiële verklaring. Of Alonso vanmiddag nog tevoorschijn komt, is niet zeker. Wél zeker is dat het testprogramma van Zak Brown's team in gruzelementen ligt en de volgende kans op kilometers pas bij de vrije training in Australië is.

FERRARI DOMINEERT ABSOLUUT

Waar McLaren de onbetwiste verliezer is van de wintertests, daar ontpopt Ferrari zich tot absolute winnaar. De rode Italianen hebben nu op zowel mediums, softs, supersofts als ultrasofts de snelste tijd van de winter op hun naam staan. Bovendien bewees Raikkonen dat hij niet met een bijna lege tank reed bij zijn 1.18,634. Daarna perste hij er ook nog een lage 1.20'er uit in dezelfde stint.