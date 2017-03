Verstappen vindt snelheid in Red Bull

Max Verstappen moest vrijdag op de laatste wintertestdag van de Formule 1 even op gang komen, maar toen de Limburger eenmaal was warmgedraaid, volgden rappe rondetijden in zijn bolide van Red Bull. De Nederlandse troef klokte in de ochtendsessie op het Circuit de Catalunya de tweede tijd. Op de zogeheten supersofts (superzachte banden) dook hij zelfs onder de 1 minuut en 20 seconden: 1.19,438. In totaal legde Verstappen 33 rondes af.