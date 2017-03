Britse racelegende Surtees overleden

De Britse racelegende John Surtees is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vrijdag bekend. Surtees is de enige die erin slaagde zowel op twee als vier wielen wereldkampioen te worden.

De Brit veroverde vier keer de wereldtitel op de motor in de 500cc-klasse, in 1956, 1958, 1959 en 1960. Surtees stapte daarna over naar de Formule 1. In de koningsklasse van de autosport werd hij in 1964 in een Ferrari ook wereldkampioen.

De Brit overleed vrijdag in het St. George's-ziekenhuis van Londen, waarin hij vorige maand werd opgenomen vanwege ademhalingsproblemen.