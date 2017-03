Motorproblemen laten Max wachten

De wintertests zitten erop. Max Verstappen moest lang wachten voordat hij kon beginnen aan zijn middagsessie. De RB13 had problemen met de turbo. Uiteindelijk kwam de Nederlander alsnog de baan op, de sessie gebruikte hij voor een langere stint. Na 33 ronden in de ochtendsessie kwam Verstappen op de laatste dag op een totaal van 71 ronden.

Net als in de voorgaande dagen reden de coureurs de snelste tijden in de ochtend. Ferrari maakte daarin opnieuw indruk. Kimi Räikkönen klokte op supersofts een tijd van 1.18,634. Max noteerde de tweede snelste run op bijna een seconde (1.19,438). Carlos Sainz reed met 132 de meeste ronden op het Circuit de Catalunya.

Coureur Team Tijd Ronden Compound 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1.18,634 110 SS 2 Max Verstappen Red Bull 1.19,438 71 SS 3 Carlos Sainz Toro Rosso 1.19,837 132 US 4 Valtteri Bottas Mercedes 1.19,845 53 SS 5 Lewis Hamilton Mercedes 1.19,850 53 US 6 Nico Hülkenberg Renault 1.19,885 45 US 7 Sergio Pérez Force India 1.20,116 128 US 8 Jolyon Palmer Renault 1.20,205 43 US 9 Lance Stroll Williams 1.20,335 131 S 10 Romain Grosjean Haas 1.21,110 76 US 11 Fernando Alonso McLaren 1.21,389 43 US 12 Marcus Ericsson Sauber 1.21,670 59 SS 13 Pascal Wehrlein Sauber 1.23,527 52 S

Verliezer van de wintertests is McLaren. Fernando Alonso zag twee keer de rode vlag tijdens de ochtendsessie. En dat was niet de eerste keer deze week. De Spanjaard had last van hetzelfde probleem als Stoffel Vandoorne gisteren: 'Intermittent electrical shutdown'.

Nu de wintertests erop zitten, kan het echte werk beginnen. Nog een kleine twee weken en dan staat de GP van Australië voor de deur. Uiteraard is Ziggo Sport erbij.