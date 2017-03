Verstappen tevreden richting Melbourne

Max Verstappen stapt vol verwachting op het vliegtuig richting Melbourne, waar over twee weken het nieuwe Formule 1-seizoen begint. De 19-jarige coureur hield een tevreden gevoel over aan de testdagen in Barcelona. 'We hebben het niet slecht gedaan. Natuurlijk willen we ons verbeteren, maar voor nu is het oké', zei Verstappen nadat hij 71 rondjes had gereden.

De snelste daarvan ging in 1.19,438, de tweede tijd van de dag. Alleen Kimi Räikkönen was in zijn Ferrari sneller dan Verstappen. De Nederlander moest in de middagsessie wel lang wachten tot hij de baan op kon, omdat het team genoodzaakt was de turbomotor in zijn bolide uitgebreid te controleren.

'We hebben wat kleine problemen gehad, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om', aldus Verstappen. 'Daar is het testen voor. Ik weet zeker dat die kleine issues voor Melbourne zijn verholpen.'