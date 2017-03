Vitesse speelt Sparta met 5-0 weg

Vitesse heeft ook de derde confrontatie van dit seizoen met Sparta Rotterdam gewonnen. De bekerfinalist zegevierde in Arnhem met grote cijfers: 5-0. Bij rust stond het al 4-0, mede dankzij de eerste treffer ooit van verdediger Arnold Kruiswijk, tot vandaag de veldspeler met de meeste minuten in de eredivisie zonder doelpunt.

De andere goals kwamen van Ricky van Wolfswinkel (zijn dertiende van het seizoen), Navarone Foor en Marvelous Nakamba. Kruiswijk vierde in de veertigste minuut, na 25.318 doelpuntloze minuten, zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. De 32-jarige verdediger kreeg in de slotfase een publiekswissel. Guram Kashia had toen al de 5-0 gemaakt.

Vitesse versloeg Sparta vorige week ook in de halve finale van de beker (1-2).