Aanvoerder Russische voetbalelftal stopt

Hoewel er twee grote toernooien in eigen land in het verschiet liggen, heeft de aanvoerder van het Russische voetbalelftal besloten te stoppen als international. De 34-jarige verdediger Vasili Berezoetski wil zich in de nadagen van zijn carrière volledig focussen op zijn club CSKA Moskou. 'Ik wens de spelers en staf veel succes op de komende twee toernooien', zei Berezoetski vrijdag.