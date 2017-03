Minnesota verrast Warriors

De basketballers van Golden State Warriors hebben de uitwedstrijd bij Minnesota Timberwolves verloren. De koploper van de Western Conference ging vrijdag (plaatselijke tijd) in een spannend duel onderuit: 103-102.

Andrew Wiggins was de grote man bij de winnende ploeg. Hij was in de tweede helft goed voor 20 punten en maakte twaalf seconden voor tijd een fraaie driepunter. Wiggins was in het hele duel goed voor 24 punten.

Minnesota vierde de achtste zege in de laatste twaalf duels. Het was de eerste overwinning op de Warriors in drie duels dit seizoen.