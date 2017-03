Kodaira opent finale met baanrecord

De Japanse schaatsster Nao Kodaira is zaterdag ijzersterk begonnen aan de wereldbekerfinale in Stavanger. De wereldkampioene sprint schreef met een baanrecord (37,14 seconden) de 500 meter op haar naam. Het was op deze afstand haar zevende opeenvolgende zege dit seizoen in het wereldbekercircuit.