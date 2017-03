Goud voor Ntab met Nederlandse top vier

Schaatser Dai Dai Ntab heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Stavanger goud gewonnen op de 500 meter. De 22-jarige sprinter van Team Plantina zegevierde in een tijd van 34,93. Het was zijn tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan. Begin december boekte hij in Astana zijn eerste internationale overwinning.