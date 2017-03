Judoka De Wit niet op podium in Bakoe

Judoka Frank de Wit heeft geen medaille gewonnen op de Grand Slam in Bakoe. Hij werd zaterdag uitgeschakeld in de herkansing van de klasse tot 81 kilogram. De Wit verloor van de Hongaar Attila Ungvari.

De voormalig wereldkampioen bij de jeugd startte in de hoofdstad van Azerbeidzjan met een zege op de Serviër Aleksej Nefedov. Daarna verloor De Wit in de kwartfinale van Saeid Mollaei uit Iran, waardoor hij in de herkansing belandde.

Marhinde Verkerk, Guusje Steenhuis, Tessie Savelkouls, Noël van 't End, Michael Korrel en Roy Meyer verschijnen zondag op de tatami in Bakoe. Steenhuis (- 78kg) kan het toernooi voor de derde keer op rij winnen.