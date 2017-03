In beeld: Acht dagen testen in Barcelona

De wintertests in Barcelona zijn achter de rug! Coureurs en teams zijn de afgelopen twee weken als het goed is een stuk wijzer geworden en kunnen zich nu gaan richten op de start van het Formule 1-seizoen, op 24 maart in Melbourne. Ook voor de fans was het een eerste kennismaking met de nieuwe bolides van 2017. Een korte terugblik aan de hand van de beelden op ons F1 Instagram-account :