Shorttracksters stranden in kwartfinale 500m

De Nederlandse shorttracksters zijn er zaterdag bij de wereldkampioenschappen in Ahoy geen van allen in geslaagd de halve finales op de 500 meter te bereiken. Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting slaagden er in de kwartfinales allemaal niet in bij de eerste twee in hun heat te eindigen.