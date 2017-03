Everton eenvoudig langs WBA

Zonder zich bovenmatig in te spannen heeft Everton West Bromwich Albion geklopt. Op het eigen Goodison Park wonnen The Toffees met 3-0. Door doelpunten van Kevin Mirralas en Morgan Schneiderlin stond het bij rust al 2-0.

Er stond best wat op het spel in Liverpool bij de ontmoeting tussen de nummer 6 en 7 uit de competitie. Door de League Cup-zege van Manchester United én de goede prestaties van de topploegen in de FA Cup lijken zowel plaats 6 als 7 een ticket voor de Europa League op te leveren.

Enfin, winst was belangrijk. Aan inzet derhalve geen gebrek, beide ploegen maakten er een fysiek duel van. Tot goed spel leidde dit niet. Toch had Everton de overhand. Kort voor rust zette Kevin Mirallas zijn ploeg dan ook op een terechte voorsprong.

In de laatste seconden voor rust besliste Morgan Schneiderlin de wedstrijd met zijn eerste treffer voor Everton.

De tweede helft leek beide ploegen niet meer te boeien. Alleen topschutter Romelu Lukaku had nog iets te doen: de Belg had nog niet gescoord. In de slotfase kreeg de bonkige spits loon naar werken. Na een prima voorzet van Ross Barkley kon hij van dichtbij binnenknikken.

Door de driepunter staat Everton steviger op de zevende plek met 47 punten. Het gat naar nummer zes Manchester United is slechts twee punten, al hebben The Mancunians nog wel twee wedstrijden in te halen. West Bromwich Albion blijft achtste met 40 punten en moet alle zeilen bijzetten om nog Europees voetbal te halen.