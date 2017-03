Sevilla verzaakt weer tegen laagvlieger

Sevilla heeft opnieuw dure punten gemorst in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Jorge Sampaoli kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Leganés, de nummer 16 van La Liga. Vorige week was dat ook het resultaat na de uitwedstrijd tegen laagvlieger Alavés.