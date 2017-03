Kluivert, Neres in selectie Ajax voor Twente

De aanvallers Justin Kluivert en David Neres zitten in de selectie van Ajax voor de thuiswedstrijd zondag tegen FC Twente. Kluivert ontbrak donderdag in de Europese confrontatie met FC Kopenhagen, omdat hij met Ajax onder 19 jaar voor de Youth League tegen Real Madrid speelde. Neres deed in Denemarken als invaller een kwartiertje mee en stond een dag later in de basis bij Jong Ajax voor de wedstrijd in de Jupiler League tegen De Graafschap.