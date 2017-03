Havenaar kopt ADO naar eerste zege in 2017

ADO Den Haag heeft zaterdagavond dan eindelijk de eerste overwinning van dit kalenderjaar geboekt. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk won in eigen stadion met 1-0 van NEC.

De Hagenaars droegen daardoor de laatste plaats in de eredivisie over aan Roda JC. Het was de eerste overwinning in de competitie sinds 18 december. Het enige doelpunt werd ruim een kwartier voor tijd met het hoofd gemaakt door invaller Mike Havenaar.