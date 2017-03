Hartprobleem treft basketballer Aldridge

San Antonio Spurs moet het voor onbepaalde tijd stellen zonder LaMarcus Aldridge. De 31-jarige Amerikaanse basketballer kampt met hartritmestoornissen. 'Aldridge speelt niet meer totdat alle onderzoeken zijn afgerond', meldde de NBA-club zaterdag op de website.

De 2,11 meter lange Aldridge is een van de sterren van de Spurs. Hij maakt dit seizoen gemiddeld ruim zeventien punten per wedstrijd voor de nummer twee van de Western Conference, die Golden State Warriors inmiddels in het vizier heeft.

De twee titelkandidaten nemen het zaterdagavond tegen elkaar op. Naast Aldridge, vijfvoudig All Star, ontbreken ook Tony Parker (rugblessure) en Kawhi Leonard (hersenschudding) bij de ploeg uit San Antonio.