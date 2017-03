Heracles in tweede helft langs FC Utrecht

Heracles Almelo heeft zaterdagavond in de eredivisie met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. Aanvoerder Thomas Bruns bezorgde de thuisploeg de drie punten door een snelle tegenaanval in twee instanties succesvol af te ronden.

De ploeg van coach John Stegeman moest zich terugknokken van een 1-0 achterstand bij rust. Yassin Ayoub had de Domstedelingen in de 26e minuut op voorsprong gebracht door de rebound binnen te schieten nadat doelman Bram Castro eerst redding had gebracht op een inzet van Gyrano Kerk.

Meteen na rust bracht Brandley Kuwas de thuisploeg op gelijke hoogte. Een late aanval via Kuwas bracht Bruns in stelling en die schoot de bal langs doelman David Jensen van FC Utrecht.

FC Utrecht blijft vierde, met nu nog twee punten voorsprong op Vitesse. De Arnhemmers versloegen vrijdag Sparta al met 5-0. Heracles is nu negende met 31 punten.