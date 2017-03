Vier doelpunten Dost bij Sporting

Bas Dost heeft zaterdag een zeldzaam productieve avond beleefd in de Portugese competitie. De spits van Sporting Portugal maakte tegen CD Tondela liefst vier doelpunten: 1-4. De 27-jarige Deventenaar voerde zijn totaal dit seizoen op naar 22 doelpunten, waarmee hij topscorer is in Portugal.