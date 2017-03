Strijd om plek 1 in West & Oost

De strijd in het Westen ligt weer helemaal open. Na twee nederlagen op rij ging nummer 1 Golden State Warriors vannacht op bezoek bij nummer 2 San Antonio Spurs. In Texas gingen de mannen van Steve Kerr hard onderuit. Na 48 minuten stonden er maar 85 punten op het bord, waar San Antonio er 107 had.