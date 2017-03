Bilbao sluit aan bij subtop

Athletic Bilbao heeft zich weer nadrukkelijk gemeld in de strijd om een ticket voor de Europa League. De ploeg won in San Sebastián de Baskische derby tegen Real Sociedad met 2-0. Athletic verkleinde het gat met Sociedad, dat vijfde staat, tot vier punten.

De winst voor de ploeg van coach Ernesto Valverde was opmerkelijk. Athletic had in de competitie op 21 september voor het laatst een uitwedstrijd gewonnen. Athletic dankte de zege aan een door Raúl García benutte strafschop en een doelpunt van Iñaki Williams.