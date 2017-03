Nuis verguld met volle buit

Voor Kjeld Nuis kon het tijdens de wereldbekerfinale in Stavanger niet op. De 27-jarige schaatser won met overmacht de 1000 meter en de 1500 meter. Daarmee veroverde de tweevoudige wereldkampioen eveneens de wereldbeker op beide afstanden. Ook prolongeerde de prijsvechter van Team LottoNL-Jumbo de Grand World Cup. Die succesreeks in Noorwegen was aan prijzengeld goed voor een bedrag van ruim 50.000 dollar (circa 47.000 euro).