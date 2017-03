Willem II rekent thuis af met Zwolle

Willem II heeft de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-0 gewonnen. Erik Falkenburg was voor rust de maker van de 1-0, waarna Thom Haye het duel in de slotfase besliste.

Falkenburg scoorde na 24 minuten uit een rebound, nadat een schot van Dico Koppers was gekeerd. De aanvaller leek vlak daarna nogmaals te scoren, maar de arbitrage oordeelde dat zijn kopbal de doellijn niet volledig had gepasseerd. In de slotfase zorgde Haye alsnog voor de 2-0 na een snelle uitval.