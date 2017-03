Barça herstelt slecht van hectische week

Barcelona heeft een enorm pijnlijke nederlaag geleden in de Primera División. De Catalanen gingen op bezoek bij Deportivo La Coruña met 2-1 onderuit. Allebei de tegengoals van Barça vielen uit een hoekschop. De misstap van de koploper komt een paar dagen na de ongelofelijke remontada in de Champions League.

SCHLEMIEL TER STEGEN

Hoewel Depor aardig meedeed, was de 1-0 toch redelijk tegen de verhouding in. Marc-André ter Stegen maakte eerst nog een wereldredding, om vervolgens lelijk in de fout te gaan. De keeper van Barcelona liet los en Joselu schoot raak:

METEEN 1-1

Na rust had Barça nog geen minuut nodig om orde op zaken te stellen. Luis Suárez kreeg de bal voor de voeten en twijfelde niet. Hij ramde snoeihard en zuiver de 1-1 binnen. Toch leek Deportivo daar totaal niet van onder de indruk. In plaats van in te storten na de tegengoal, begon de nummer 17 van Spanje juist aan een goede periode.

De kanonskogel van Suárez:



WEER EEN CORNER

Dat offensief werd een kwartier voor tijd beloond. Opnieuw zag Barcelona er niet goed uit bij een corner. Ter Stegen bleef staan en Alejandro Bergantiños, de kleinste man op het veld, kon binnen koppen. Depor had in blessuretijd zelfs 3-1 moeten maken. Twee man liepen vrij op het doel van Barça af, maar presteerden het toch de kans te verprutsen.

Depor slaat weer toe:



REAL NIEUWE KOPLOPER?

Het gemis van Neymar kwam De Blaugranas dus duur te staan. Barça blijft steken op 60 punten. Real Madrid kan vanavond op 62 komen en de nieuwe koploper worden. Dan moet het wel Real Betis verslaan. Deportivo komt op 27 punten en stijgt naar plek 15.

Barcelona schakelde woensdag Paris Saint-Germain uit in de achste finale van de Champions League door na een 4-0 nederlaag met 6-1 te winnen.