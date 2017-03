Jørgensen leidt Feyenoord langs AZ

Feyenoord heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sparta Rotterdam. De koploper van de eredivisie won in de eigen Kuip op overtuigende wijze met 5-2 van AZ. Nicolai Jørgensen was bij alle doelpunten van de thuisclub betrokken.

Jørgensen opende in de twaalfde minuut de score. De Deen stelde even later Jens Toornstra in staat de 2-0 binnen te schieten. Aan het begin van de tweede helft deed de topschutter het voorbereidende werk bij de derde treffer vanDirk Kuijt. Daarna voerde Jørgensen met nog twee treffers zijn totaal dit seizoen op naar achttien doelpunten.