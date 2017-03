Kostbare zege Roda op FC Groningen

Roda JC heeft het thuisduel tegen FC Groningen met 3-1 gewonnen. Alle Roda-doelpunten werden met het hoofd gemaakt, in de eerste helft door Abdul Ajagun en in de tweede helft door Chris Kum en Dani Schahin. Bryan Linssen zorgde met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied voor de enige Groningen-treffer. .

Het zijn drie waardevolle punten voor de ploeg van Yannis Anastasiou in de strijd tegen degradatie. Roda belandt op de zestiende plaats, met één punt voorsprong op ADO Den Haag en drie punten voorsprong op Go Ahead Eagles. Groningen, elfde in de eredivisie, wacht intussen al acht wedstrijden op een overwinning.