AA Gent mag toch om titel strijden

AA Gent mag alsnog meespelen in Play-off 1, de competitie waarin de zes beste ploegen in België gaan strijden om de titel. Op de slotdag van het reguliere seizoen versloeg Gent concurrent KV Mechelen, dat buiten de top zes viel. Het werd 3-0 voor de ploeg van coach Hein Vanhaezebroeck, die zich daarmee herstelde van de 5-2-nederlaag in de Europa League tegen Racing Genk.