Janssen pikt weer eens goaltje mee

Tottenham Hotspur heeft op uitbundige wijze de laatste vier bereikt in de FA Cup. De Londense ploeg versloeg Millwall met 6-0. In de eerste helft kwamen Christian Eriksen en Son Heung-min tot scoren voor de thuisploeg. Na de pauze kwamen de treffers op naam van opnieuw Son, Dele Alli en Vincent Janssen.

Eriksen was de vervanger van topscorer Harry Kane, die al in de tiende minuut het veld verliet met een enkelblessure. Voor bankzitter Janssen was het pijnlijk, dat hij de rol van Kane niet mocht overnemen. In de 74ste minuut mocht hij alsnog voor Alli invallen en zes minuten later kwam hij al tot scoren.