Snelle hattrick Icardi helpt Inter op weg

Internazionale heeft in de thuiswedstrijd tegen Atalanta hard uitgehaald. De Milanese ploeg rolde de subtopper met 7-1 op. Clubtopscorer Mauro Icardi hielp zijn ploeg op weg met een zuivere hattrick in het eerste halfuur. Ploeggenoot Ever Banega kwam in de eerste helft twee keer tot scoren. Vlak voor de rust haalde Remo Freuler namens de bezoekers de nul van het scorebord.