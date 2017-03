Ajax loopt na rust weg bij Twente

Ajax heeft na rust met 3-0 afstand genomen van FC Twente. Amin Younes maakte in de 55ste minuut de openingstreffer en leverde twaalf minuten later de assist op het tweede doelpunt van Kasper Dolberg. De Deense spits zorgde in de slotminuut ook voor 3-0.